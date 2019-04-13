اونلاين | beIN match بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت Yalla Shoot اليوم| كورة ستار مشاهدة الاهلي وصن داونز كورة اون لاين

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beIN match بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت Yalla Shoot اليوم| كورة ستار مشاهدة الاهلي وصن داونز كورة اون لاين

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على استاد الجيش ببرج العرب.

beIN match بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت Yalla Shoot اليوم| كورة ستار مشاهدة الاهلي وصن داونز كورة اون لاين

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم والتي تقام المباراة في السادسة من مساء اليوم السبت 13 أبريل 2019، وسط حضور جماهيري كبير قد يتخطي الـ 30 ألف مشجع.

beIN match بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت Yalla Shoot اليوم| كورة ستار مشاهدة الاهلي وصن داونز كورة اون لاين

ويخوض الأهلي لقاء اليوم رافعا شعار "لا مستحيل في كرة القدم"، طامعا في تحقيق الفوز على الفريق الجنوب أفريقي بخمسة أهداف أو أكثر لتحقيق المعجزة والصعود للدور قبل النهائي بعد خسارته في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة صعّبت من مهمته في لقاء اليوم.

beIN match بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت Yalla Shoot اليوم| كورة ستار مشاهدة الاهلي وصن داونز كورة اون لاين

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن دوانز

beIN match بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت Yalla Shoot اليوم| كورة ستار مشاهدة الاهلي وصن داونز كورة اون لاين

1- قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

2- تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

3- تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

4- تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

5- تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

beIN match بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت Yalla Shoot اليوم| كورة ستار مشاهدة الاهلي وصن داونز كورة اون لاين