اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 13/04/2019 دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 13/04/2019 دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل اليوم الفريق الأول لكرة القدم بصن داونز الجنوب أفريقي ضيفا ثقيلا على نظيره الأهلي المصري ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويذاع اللقاء حصريا على قناةbein sports hd 1 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل الأهلي اللقاء باحثا عن أمل شبه مستحيل حيث مني المارد الأحمر بهزيمة لم تكن سهلة بخمسة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي في جنوب إفريقيا.

أما الفريق الجنوب إفريقي فسيدخل اللقاء بأريحية ضامنا التأهل بصورة كبيرة خاصة وأن أكثر المتفائلين من جمهور صن داونز لم يكن يتخيل أن يسجل خمسة أهداف دون رد.

واستقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ناصر ناهر - جونيور أجاي - رمضان صبحي خط الهجوم : وليد أزارو.

موعد مباراة الأهلي وصن دوانز والقنوات الناقلة:

الأهلي Vs ماميلودي سونداونز.

البطولة : دوري أبطال أفريقيا (ربع نهائي (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : استاد برج العرب .

المعلق : أحمد عبده .

نتيجة مباراة الذهاب : ماميلودي سونداونز (5-0) الأهلي.

موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

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7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

لاسارتي يراهن على خبرة لاعبي الأهلى

ويراهن مارتن لاسارتي على جماهير الأهلى المنتظر أن تملاً جنبات ملعب برج العرب بما يقارب الـ30 الف مشجع، بعد موافقة الأمن على العدد المقرر، كما يعتمد لاسارتي على خبرات نجومه وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى والتونسي على معلول وأحمد فتحى وعمر السولية والنيجيري جونيور أجاي ورمضان صبحي، ويفقد الأهلى فى مواجهة صن داونز عدداً من نجومه بداعي الإصابة على رأسهم المدافع سعد سمير الذي سيغيب عن الفريق الأحمر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى محمد محمود، هشام محمد وأخيراً كريم نيدفيد الذي تعرض لإصابة قوية فى مواجهة مصر المقاصة الأخيرة ببطولة الدوري العام.