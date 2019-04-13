اونلاين | بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر|رابط يلا شوت (ALAHLY) شاهد مباراة الاهلي "كورة ستار" لايف

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بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر|رابط يلا شوت (ALAHLY) شاهد مباراة الاهلي "كورة ستار" لايف

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على استاد الجيش ببرج العرب.

بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر|رابط يلا شوت (ALAHLY) شاهد مباراة الاهلي "كورة ستار" لايف

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم والتي تقام المباراة في السادسة من مساء اليوم السبت 13 أبريل 2019، وسط حضور جماهيري كبير قد يتخطي الـ 30 ألف مشجع.

بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر|رابط يلا شوت (ALAHLY) شاهد مباراة الاهلي "كورة ستار" لايف

ويخوض الأهلي لقاء اليوم رافعا شعار "لا مستحيل في كرة القدم"، طامعا في تحقيق الفوز على الفريق الجنوب أفريقي بخمسة أهداف أو أكثر لتحقيق المعجزة والصعود للدور قبل النهائي بعد خسارته في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة صعّبت من مهمته في لقاء اليوم.

بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر|رابط يلا شوت (ALAHLY) شاهد مباراة الاهلي "كورة ستار" لايف

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن دوانز

بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر|رابط يلا شوت (ALAHLY) شاهد مباراة الاهلي "كورة ستار" لايف

1- قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

2- تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

3- تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

4- تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

5- تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر|رابط يلا شوت (ALAHLY) شاهد مباراة الاهلي "كورة ستار" لايف