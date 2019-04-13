اونلاين | alahly اليوم .بث مباشر مباراة الاهلى وصن داونز| ماتش الاهلى اليوم في دوري ابطال افريقيا ahly VS sundowns

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alahly اليوم .بث مباشر مباراة الاهلى وصن داونز| ماتش الاهلى اليوم في دوري ابطال افريقيا ahly VS sundowns

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على استاد الجيش ببرج العرب.

alahly اليوم .بث مباشر مباراة الاهلى وصن داونز| ماتش الاهلى اليوم في دوري ابطال افريقيا ahly VS sundowns

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم والتي تقام المباراة في السادسة من مساء اليوم السبت 13 أبريل 2019، وسط حضور جماهيري كبير قد يتخطي الـ 30 ألف مشجع.

alahly اليوم .بث مباشر مباراة الاهلى وصن داونز| ماتش الاهلى اليوم في دوري ابطال افريقيا ahly VS sundowns

ويخوض الأهلي لقاء اليوم رافعا شعار "لا مستحيل في كرة القدم"، طامعا في تحقيق الفوز على الفريق الجنوب أفريقي بخمسة أهداف أو أكثر لتحقيق المعجزة والصعود للدور قبل النهائي بعد خسارته في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة صعّبت من مهمته في لقاء اليوم.

alahly اليوم .بث مباشر مباراة الاهلى وصن داونز| ماتش الاهلى اليوم في دوري ابطال افريقيا ahly VS sundowns

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن دوانز

alahly اليوم .بث مباشر مباراة الاهلى وصن داونز| ماتش الاهلى اليوم في دوري ابطال افريقيا ahly VS sundowns

1- قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

2- تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

3- تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

4- تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

5- تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

alahly اليوم .بث مباشر مباراة الاهلى وصن داونز| ماتش الاهلى اليوم في دوري ابطال افريقيا ahly VS sundowns