اونلاين | بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز 13-4-2019 | بث مباشرmatch الاهلي وصن داونز | مشاهدة مباراة الاهلي اون لاين بدون تقطيع

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بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز 13-4-2019 | بث مباشرmatch الاهلي وصن داونز | مشاهدة مباراة الاهلي اون لاين بدون تقطيع

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على استاد الجيش ببرج العرب.

بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز 13-4-2019 | بث مباشرmatch الاهلي وصن داونز | مشاهدة مباراة الاهلي اون لاين بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم والتي تقام المباراة في السادسة من مساء اليوم السبت 13 أبريل 2019، وسط حضور جماهيري كبير قد يتخطي الـ 30 ألف مشجع.

بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز 13-4-2019 | بث مباشرmatch الاهلي وصن داونز | مشاهدة مباراة الاهلي اون لاين بدون تقطيع

ويخوض الأهلي لقاء اليوم رافعا شعار "لا مستحيل في كرة القدم"، طامعا في تحقيق الفوز على الفريق الجنوب أفريقي بخمسة أهداف أو أكثر لتحقيق المعجزة والصعود للدور قبل النهائي بعد خسارته في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة صعّبت من مهمته في لقاء اليوم.

بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز 13-4-2019 | بث مباشرmatch الاهلي وصن داونز | مشاهدة مباراة الاهلي اون لاين بدون تقطيع

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن دوانز

بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز 13-4-2019 | بث مباشرmatch الاهلي وصن داونز | مشاهدة مباراة الاهلي اون لاين بدون تقطيع

1- قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

2- تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

3- تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

4- تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

5- تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز 13-4-2019 | بث مباشرmatch الاهلي وصن داونز | مشاهدة مباراة الاهلي اون لاين بدون تقطيع