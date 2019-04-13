اونلاين | اونلاين |بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا| كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز

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اونلاين |بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا| كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على استاد الجيش ببرج العرب.

اونلاين |بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا| كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم والتي تقام المباراة في السادسة من مساء اليوم السبت 13 أبريل 2019، وسط حضور جماهيري كبير قد يتخطي الـ 30 ألف مشجع.

اونلاين |بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا| كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز

ويخوض الأهلي لقاء اليوم رافعا شعار "لا مستحيل في كرة القدم"، طامعا في تحقيق الفوز على الفريق الجنوب أفريقي بخمسة أهداف أو أكثر لتحقيق المعجزة والصعود للدور قبل النهائي بعد خسارته في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة صعّبت من مهمته في لقاء اليوم.

اونلاين |بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا| كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن دوانز

اونلاين |بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا| كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز

1- قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

2- تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

3- تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

4- تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

5- تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

اونلاين |بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا| كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز