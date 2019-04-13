اونلاين | sundowns vs alahly بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز اليوم يلا شوت yalla shoot كورة ستار شاهد مباراة الاهلي kora star

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مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على استاد الجيش ببرج العرب.

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مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم والتي تقام المباراة في السادسة من مساء اليوم السبت 13 أبريل 2019، وسط حضور جماهيري كبير قد يتخطي الـ 30 ألف مشجع.

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ويخوض الأهلي لقاء اليوم رافعا شعار "لا مستحيل في كرة القدم"، طامعا في تحقيق الفوز على الفريق الجنوب أفريقي بخمسة أهداف أو أكثر لتحقيق المعجزة والصعود للدور قبل النهائي بعد خسارته في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة صعّبت من مهمته في لقاء اليوم.

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن دوانز

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1- قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

2- تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

3- تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

4- تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

5- تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

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