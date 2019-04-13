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برشلونة في نزهة أمام متذيل الدوري الإسباني

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تحرير:خالد الفوي ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص

برشلونة

برشلونة

يرحل برشلونة، اليوم السبت، لمواجهة هويسكا في تمام الساعة 4:15 عصرًا على ملعب ألكوراز، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 32 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2018- 2019. ويحتل برشلونة بقيادة مدربه إيرنيستو فالفيردي، صدارة جدول الترتيب برصيد 73 نقطة جمعها من خلال الفوز في 22 مباراة والتعادل في 7 لقاءات والخسارة في مباراتين، بينما يحتل هويسكا بقيادة مدربه ليوناردو فرانكو، المركز الأخير برصيد 24 نقطة جمعها من خلال الفوز في 5 مباريات والتعادل في 9 لقاءات والخسارة في 17 مواجهة أخرى.

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ومن المتوقع أن يريح برشلونة نجومه في مباراة اليوم استعدادا لمواجهة مانشستر يونايتد في هذا الأسبوع، حيث من المنتظر أن يغيب عن لقاء اليوم كل من ليونيل ولويس سواريز وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيش. وتأتي مباراة اليوم بعد فوز برشلونة مؤخرا فى ملعبه على أتلتيكو مدريد،

ومن المتوقع أن يريح برشلونة نجومه في مباراة اليوم استعدادا لمواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، حيث من المنتظر أن يغيب عن لقاء اليوم كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيش.

وتأتي مباراة اليوم بعد فوز برشلونة مؤخرا فى ملعبه على أتلتيكو مدريد، وتوسيع الفارق معه إلى 11 نقطة وحسم لقب الدوري إكلنيكيا قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

وفي ما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:
إسبانيول X ألافيس  الساعة 1:00 ظهرًا.

أتلتيكو مدريد X سيلتا فيجو  الساعة 6:30 مساءً.

إشبيلية X ريال بيتيس  الساعة 8:45 مساءً.

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