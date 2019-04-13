الثأثر يشعل لهيب موقعة اليونايتد ووست هام

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يبحث مانشستر يونايتد عن الانتقام من خسارته بنتيجة 3-1 في لقاء الدور الأول أمام وست هام، إضافة إلى سعيه لتحقيق الانتصار للدخول في المربع الذهبي ولو مؤقتًا

يستقبل مانشستر يونايتد اليوم نظيره وست هام على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل اليونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولسكاير المركز السادس برصيد 61 نقطة جمعها من خلال الفوز في 18 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة مثلها، أما وست هام فيحتل بقيادة مدربه مانويل بيليجريني المركز الـ11 برصيد 42 نقطة جمعها من خلال الفوز في 12 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 15 مواجهة أخرى.

المواجهات المباشرة يبحث وست هام عن الفوز على مانشستر يونايتد ذهابًا وإيابًا في موسم واحد للمرة الأولى منذ موسم 2006- 2007، ولم يخسر وست هام أمام اليونايتد سوى مرتين فقط في آخر 8 مباريات بينهما في الدوري وتعادل في 4 لقاءات وحقق الفوز مرتين. ومع ذلك، لم يخسر مانشستر يونايتد أمام وست هام في آخر



يبحث وست هام عن الفوز على مانشستر يونايتد ذهابًا وإيابًا في موسم واحد للمرة الأولى منذ موسم 2006- 2007، ولم يخسر وست هام أمام اليونايتد سوى مرتين فقط في آخر 8 مباريات بينهما في الدوري وتعادل في 4 لقاءات وحقق الفوز مرتين. المواجهات المباشرةيبحث وست هام عن الفوز على مانشستر يونايتد ذهابًا وإيابًا في موسم واحد للمرة الأولى منذ موسم 2006- 2007، ولم يخسر وست هام أمام اليونايتد سوى مرتين فقط في آخر 8 مباريات بينهما في الدوري وتعادل في 4 لقاءات وحقق الفوز مرتين. ومع ذلك، لم يخسر مانشستر يونايتد أمام وست هام في آخر 10 مباريات بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد، محققًا الانتصار في 8 لقاءات والتعادل في مباراتين خلال تلك الفترة. مانشستر يونايتد

خسر مانشستر يونايتد 4 مباريات من آخر 5 لقاءات خاضها في جميع المسابقات، ويخشى اليونايتد أن يتعرض لثلاث هزائم متتالية في الدوري والكأس للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر من عام 2016. مانشستر يونايتدخسر مانشستر يونايتد 4 مباريات من آخر 5 لقاءات خاضها في جميع المسابقات، ويخشى اليونايتد أن يتعرض لثلاث هزائم متتالية في الدوري والكأس للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر من عام 2016. ولم يحافظ مانشستر يونايتد على نظافة شباكه في أي من المباريات الثماني الأخيرة في جميع المسابقات، وهي أسوأ سلسلة متتالية للشياطين الحمر، فاهتزت شباكهم في 10 مباريات متتالية في عام 2012. ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 13 مباراة خاضها على أرضه في الدوري، وحقق الانتصار في 8 مباريات والتعادل في 5 لقاءات، وتعود آخر هزيمة للشياطين الحمر على أرضهم في الدوري إلى يوم 27 أغسطس الماضي أمام توتنهام. ويعول مانشستر يونايتد في مباراة اليوم على خدمات مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو والذي سجل في 5 مباريات متتالية خاضها على أرضه أمام وست هام في الدوري. Advertisements وست هام وست هام خسر وست هام 3 مباريات من آخر 4 لقاءات خاضها وجميعها بنفس النتيجة 2-0، ولم يحقق وست هام أي انتصار في الدوري في آخر 7 مباريات خاضها خارج أرضه، حيث خسر 6 مباريات منها، ولم يسجل سوى هدف وحيد في تلك الفترة. وسجل وست هام 9 أهداف من آخر 11 هدفًا من الركلات الثابتة، ولم يحافظ وست هام على نظافة شباكه في الدوري هذا الموسم سوى في 5 مباريات، وهو ثاني أضعف رقم خلف فولهام. وسجل نجم وست هام فيلبي أندرسون 8 أهداف هذا الموسم، إلا أنه فشل في تسجيل أي هدف في آخر 13 مباراة. وتصدى حارس وست هام لوكاس فابيانسكي إلى 134 كرة هذا الموسم، أكثر بـ21 تصديا من حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا. تصريحات المدربين أولي جونار سولسكاير: "نحتاج إلى جمع أكبر عدد ممكن من النقاط، أعتقد أننا إذا جمعنا 15 نقطة فسننهي الموسم في المركز الثالث، خاصة أنه في تلك المباريات نأمل في التغلب على



مانويل بيليجريني: "علينا أن نطلب المزيد من اللاعبين، علينا محاولة التطور في كل مباراة، لا يزال هناك بعض الحسابات للتأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل، وعلينا المحاولة حتى اللحظة الأخيرة".وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:

توتنهام X هيدرسفيلد الساعة 1:30 ظهرًا. تصريحات المدربين"نحتاج إلى جمع أكبر عدد ممكن من النقاط، أعتقد أننا إذا جمعنا 15 نقطة فسننهي الموسم في المركز الثالث، خاصة أنه في تلك المباريات نأمل في التغلب على تشيلسي ، ولكن علينا التفكير الآن في وست هام، والتركيز على تقديم مستوى جيد أمامهم والخروج بالنقاط الثلاث، نرغب في إنهاء الموسم في المركز الثالث"."علينا أن نطلب المزيد من اللاعبين، علينا محاولة التطور في كل مباراة، لا يزال هناك بعض الحسابات للتأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل، وعلينا المحاولة حتى اللحظة الأخيرة".وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:توتنهام X هيدرسفيلد الساعة 1:30 ظهرًا. ساوثهامبتون X وولفرهامبتون الساعة 4:00 عصرًا. فولهام X إيفرتون الساعة 4:00 عصرًا. بيرنلي X كارديف سيتي الساعة 4:00 عصرًا. برايتون X بورنموث الساعة 4:00 عصرًا.

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