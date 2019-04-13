انت الان تتابع جدو: 3 عوامل تقود الفراعنة لنهائي كان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

قرعة كأس الأمم

علق محمد ناجي جدو، نجم المنتخب الوطني السابق، على مجموعة الفراعنة، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تضم زيمبابوي، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، علمًا بأن القرعة أقيمت مساء أمس الجمعة، أمام تمثال أبو الهول وتحت سفح الأهرامات، أحد أبرز المعالم الأثرية في العالم وإحدى عجائب الدنيا السبع، فى قرعة ذات طابع خاص من بطولات كأس الأمم الإفريقية في النسخة 32 من منافسات كأس الأمم، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

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وكتب جدو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "يجب على المنتخب المصرى أولا تصدر المجموعة وأن يتأهل إلى المباراة النهائية بعد ذلك، لا بد أن يدخل منتخبنا البطولة بكثير من الطموح والحماس، والتواضع الضروري أيضا.. كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله". بغض النظر عن سهولة المجموعة و صعوبتها يجب على المنتخب المصرى اولا