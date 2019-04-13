انت الان تتابع الأهلي في موقعة رد الاعتبار ضد صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

الأهلي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز، الجنوب إفريقي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإسكندرية، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، تحت قيادة تحكيمية للجامبي بكاري جاساما، وبحضور 30 ألف مشجع، وسيكون الأهلي أمام التحدي الأكبر في تاريخه، وسيحاول أن يعوض هزيمته المذلة أمام ضيفه، علمًا بأن المارد الأحمر سقط بخماسية نظيفة أمام رجال بيتسو موسيماني، في لقاء الذهاب، الذي أقيم على استاد لوكاس موريبي.

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يدخل الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي، لقاء اليوم وهو في موقف صعب، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق ريمونتادا غير مسبوقة تاريخيًا، لتحسين صورة النادي واللاعبين ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعد خسارة مباراة الذهاب بخماسية نظيفة، وهي النتيجة التي ترشح صعود صن داونز بقوة، وتضعف من آمال الأهلي