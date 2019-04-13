انت الان تتابع الموعد والقنوات الناقلة لموقعة الأهلي ضد صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

الأهلي Advertisements

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، اليوم السبت، صوب استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإسكندرية، لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، تحت قيادة تحكيمية للجامبي بكاري جاساما، وبحضور 30 ألف مشجع. وسيكون الأهلي أمام التحدي الأكبر في تاريخه عندما سيحاول أن يعوض هزيمته المذلة أمام ضيفه، علمًا أن المارد الأحمر سقط بخماسية نظيفة أمام رجال بيتسو موسيماني، في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد لوكاس موريبي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز تبدأ مواجهة الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن إياب مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت. القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز تنقل مباراة الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي عبر قناة «بي إن سبورتس