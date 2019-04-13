الموعد والقنوات الناقلة لموقعة الأهلي ضد صن داونز

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١٣ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
الأهلي
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، اليوم السبت، صوب استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإسكندرية، لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، تحت قيادة تحكيمية للجامبي بكاري جاساما، وبحضور 30 ألف مشجع. وسيكون الأهلي أمام التحدي الأكبر في تاريخه عندما سيحاول أن يعوض هزيمته المذلة أمام ضيفه، علمًا أن المارد الأحمر سقط بخماسية نظيفة أمام رجال بيتسو موسيماني، في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد لوكاس موريبي.
موعد مباراة الأهلي وصن داونز تبدأ مواجهة الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن إياب مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت. القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز تنقل مباراة الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي عبر قناة «بي إن سبورتس
القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونزتنقل مباراة الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي عبر قناة «بي إن سبورتس 1»، بجانب الفضائية الثانية والنيل للرياضة، والبث الأرضي مجانا.
يدخل الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لقاء اليوم وهو في موقف صعب، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق ريمونتادا غير مسبوقة تاريخيا، وتحسين صورة النادى واللاعبين، ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد خسارة مباراة الذهاب في بريتوريا بجنوب إفريقيا بخماسية نظيفة، وهى النتيجة التي ترشح صعود صن داونز بقوة، وتضعف من آمال الأهلي كثيرا في اجتياز هذا الدور.
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