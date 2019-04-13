في ميلاده.. بويول الذي أثار جنون فان جال بشعره

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يحتفل عشاق كرة القدم اليوم بأحد أفضل المدافعين الذين أنجبتهم الساحرة المستديرة طوال تاريخها، وقائد الجيل الذهبي للعملاق الكتالوني كارليس بويول

«لا أملك مهارة روماريو أو سرعة مارك أوفرمارس أو قوة باتريك كليوفرت، لكني أعمل بقوة أكثر من كل تلك الأسماء، أنا مثل التلميذ الذي لا يتميز بالذكاء، لكنه يملك القدرة على مراجعة دروسه جيدا ويبلو البلاء الحسن في الاختبارات في نهاية المطاف». إنه قلب الأسد كارليس بويول، القلب النابض في دفاع برشلونة الذي حمل شارة قيادة العملاق الكتالوني في الحقبة الذهبية وفي الجيل الذي يُنظر إليه بوصفه الأفضل في التاريخ، إنه بويول الذي يحتفل، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ41، إذ وُلد يوم 13 أبريل من عام 1978.

ولد بويول في كتالونيا وبدأ مسيرته مع كرة القدم حارس مرمى، ولكن بعد أن تعرض لإصابة في كتفه، قرر تغيير مركزه إلى الهجوم، وفي ذلك الحين كانت أسرته تعارض بشدة فكرة ممارسته كرة القدم وتفضل أن يهتم بدراسته، إلا أنه لم يهتم بذلك وقرر الانضمام إلى أكاديمية شباب برشلونة "لا ماسيا" في عام 1995، وحينها غير مركزه



في عام 1998، وافق برشلونة على عرض مالاجا لضم بويول، في ظل وجود ثنائي قلب الدفاع فرانك دي بوير ومايكل رايزجر، إلا أنه رفض الرحيل بعدما رأى صديقه تشافي يشق طريقه إلى الفريق الأول للعملاق الكتالوني. ولد بويول في كتالونيا وبدأ مسيرته مع كرة القدم حارس مرمى، ولكن بعد أن تعرض لإصابة في كتفه، قرر تغيير مركزه إلى الهجوم، وفي ذلك الحين كانت أسرته تعارض بشدة فكرة ممارسته كرة القدم وتفضل أن يهتم بدراسته، إلا أنه لم يهتم بذلك وقرر الانضمام إلى أكاديمية شباب برشلونة "لا ماسيا" في عام 1995، وحينها غير مركزه إلى متوسط ميدان دفاعي، وبعدها بعامين لعب في صفوف الفريق الرديف لبرشلونة في مركز الظهير الأيمن.عشق البرسافي عام 1998، وافق برشلونة على عرض مالاجا لضم بويول، في ظل وجود ثنائي قلب الدفاع فرانك دي بوير ومايكل رايزجر، إلا أنه رفض الرحيل بعدما رأى صديقه تشافي يشق طريقه إلى الفريق الأول للعملاق الكتالوني. وفي العام التالي مباشرة، قرر مدرب برشلونة لويس فان جال، تصعيد بويول إلى الفريق الأول، وخاض مباراته الأولى في الدوري الإسباني يوم 2 أكتوبر من عام 1999 في بوز البرسا خارج ميدانه على "بلد الوليد" بهدفين دون رد، ليعدل مركزه حينها إلى قلب الدفاع الصريح. وخلال فترة الإعداد لبداية موسم 2003- 2004، عانى برشلونة من أزمة مالية، وأعرب مانشستر يونايتد عن اهتمامه بضم المدافع الإسباني، إلا أن المفاوضات توقفت، وبعدها بعامين مدد بويول تعاقده مع البرسا لخمس سنوات إضافية. وبنهاية موسم 2003- 2004، حمل بويول شارة قيادة برشلونة بعد اعتزال لويس إنريكي، وبات من أهم اللاعبين في مركز قلب الدفاع في العالم، على الرغم من فوزه بجائزة أفضل ظهير أيمن في أوروبا في عام 2002، وساعد برشلونة في التتويج بلقبين متتاليين في الدوري الإسباني، وفي موسم 2005- 2006، خاض المدافع الإسباني 52 مباراة في جميع المسابقات، وساعد البرسا في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخ النادي.

وفي يوم 16 سبتمبر من عام 2008، خاض بويول مباراته رقم 400 مع برشلونة في جميع المسابقات، في مباراة أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي بدوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من معاناته من الإصابة في ذلك الموسم، فإنه لعب دورا بارزا في تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية ذلك الموسم، وسجل في ذلك الموسم هدفه الوحيد في مباريات الكلاسيكو، في فوز برشلونة التاريخي على ريال مدريد بنتيجة 6-2 على ملعب البيرنابيو. وفي نفس العام قاد برشلونة للفوز بالسداسية التاريخية، بالتتويج بألقاب السوبر الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ليصف فريقه في هذا العام بأنه الفريق الذي يحلم كل طفل كتالوني باللعب من أجله، وأنه الفريق الذي يحلم بالاعتزال في صفوفه. وفي يوم 13 نوفمبر من عام 2010، خاض بويول المباراة رقم 500 له مع برشلونة في جميع المسابقات، وساعد البرسا على الفوز بثنائية الدوري ودوري الأبطال من جديد، ومنذ الخسارة من إنتر في نصف نهائي دوري الأبطال موسم 2009- 2010، لعب بويول 56 مباراة متتالية مع البرسا دون خسارة، قبل أن تنتهى تلك السلسلة بالسقوط أمام أوساسونا في شهر يناير من عام 2012. وفي عام 2012، مدد بويول تعاقده مع برشلونة حتى عام 2016، ولكنه بعد عام واحد فقط من التمديد، أجرى العملية الجراحية السادسة في مسيرته، وبدأ يفكر في الاعتزال. وفي يوم 2 مارس من عام 2014، تخطى بويول اللاعب ميجويلي وأصبح ثاني أكثر لاعبي برشلونة خوضًا للمباريات في تاريخ الدوري الإسباني، ليقرر أن ذلك العام هو الأخير له في الملاعب، على الرغم من تبقي عامين في عقده مع البرسا، إذ رأى أنه لم يعد قادرا على اللعب في أعلى المستويات. Advertisements وبالفعل أسدل بويول الستار على مسيرته مع برشلونة يوم 15 مايو من عام 2014، بعدما توج مع العملاق الكتالوني بـ21 لقبًا. المسيرة الدولية

خاض بويول مباراته الدولية الأولى مع منتخب إسبانيا يوم 15 نوفمبر من عام 2000 أمام هولندا، وحجز مكانه في التشكيل الأساسي للروخا منذ ذلك الحين، حيث لعب مع الإسبان في أولمبياد سيدني 2000، ومونديالات 2002 و2006 و2010 ويورو 2004 و2008 وكأس القارات 2009. المسيرة الدوليةخاض بويول مباراته الدولية الأولى مع منتخب إسبانيا يوم 15 نوفمبر من عام 2000 أمام هولندا، وحجز مكانه في التشكيل الأساسي للروخا منذ ذلك الحين، حيث لعب مع الإسبان في أولمبياد سيدني 2000، ومونديالات 2002 و2006 و2010 ويورو 2004 و2008 وكأس القارات 2009. وشارك في كل المباريات في يورو 2008، ما عدا لقاء وحيد، وكان من العوامل الأساسية لتتويج إسبانيا باللقب بعدما اهتزت شباك الفريق بهدفين فقط طوال البطولة، واختير في الفريق الأفضل للبطولة، كما دخل بويول في قائمة أفضل فريق بكأس القارات عام 2009، وهو الذي حلت فيه إسبانيا في المركز الثالث. وشارك بويول في جميع مباريات إسبانيا بمونديال جنوب إفريقيا 2010، وسجل هدف الانتصار على ألمانيا في نصف النهائي قبل أن يتوج مع الإسبان باللقب الوحيد في تاريخها في كأس العالم، وبعدها قرر بويول مواصلة اللعب دوليا لعامين إضافيين، إلا أن الإصابة في الركبة حرمته من المشاركة في يورو 2012، ليعلن بويول اعتزاله اللعب دوليا بعد خوضه 100 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف. أزمة الشعر

تميز بويول بشعره الطويل طوال مسيرته، وتسبب ذلك الشعر في مشكلة في بداية مسيرته مع برشلونة تحت قيادة لويس فان جال، عندما كان يبلغ من العمر 19 عاما، إذ قال له لويس: "ما مشكلتك؟ هل لا تملك المال الكافي لقص شعرك؟"، وحينها لم يرد بويول على المدرب الهولندي، ولم يهتم بقص شعره.ألقابه

الدوري الإسباني: 6 مرات. أزمة الشعرتميز بويول بشعره الطويل طوال مسيرته، وتسبب ذلك الشعر في مشكلة في بداية مسيرته مع برشلونة تحت قيادة لويس فان جال، عندما كان يبلغ من العمر 19 عاما، إذ قال له لويس: "ما مشكلتك؟ هل لا تملك المال الكافي لقص شعرك؟"، وحينها لم يرد بويول على المدرب الهولندي، ولم يهتم بقص شعره.ألقابهالدوري الإسباني: 6 مرات. كأس ملك إسبانيا: مرتين. السوبر الإسباني: 4 مرات. دوري أبطال أوروبا: 3 مرات. السوبر الأوروبي: مرة واحدة. كأس العالم للأندية: مرة واحدة. كأس العالم: مرة واحدة. كأس الأمم الأوروبية: مرة واحدة. دورة الألعاب الأولمبية: الميدالية الفضية.

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