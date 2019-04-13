مدرب المنتخب السابق يتغنى بجماهير الأهلي

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١٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

جماهير النادي الأهلي

تغنى محمود فايز محلل أداء المنتخب الوطني السابق، في جهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر، بجماهير النادي الأهلي، قبل ساعات من خوض المارد الأحمر مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر إقامتها اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإسكندرية، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن المارد الأحمر سقط بخماسية نظيفة أمام صن داونز (سجلها ثيمبا زواني ووايني أريندسي وريكاردو ناسيمينتو وجاستون سيرينو وفاكاماني ماهلامبي)، في لقاء الذهاب، الذي أقيم على استاد لوكاس موريبي.

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وكتب محمود فايز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم السبت: "ده المفروض جمهور نادي فريقه خسر خمسة صفر في مباراة الذهاب.. وفي مهمة شبه مستحيلة ورا فريقه.. حب الأحمر والأبيض لأنديتهم غير.. تضحية.. إخلاص.. وفاء.. انتماء بدون مصالح.. حب مثالي غريب.. الكل راحل إلا أنتم والكيان مستمرون..