باسم مرسي يشكو حسام وإبراهيم حسن لاتحاد الكرة

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١٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

باسم مرسي

تقدم باسم مرسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الجهاز الفني للفريق السكندري بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وأشارت تقارير صحفية اليوم السبت، إلى أن شكوى اللاعب ضد التوأم تضمنت أنه فوجئ يوم 29 مارس الماضى، وتحديدًا عقب مباراة فريقه أمام وادي دجلة، بأن حسام حسن وجه له العديد من الألفاظ الخارجة في أثناء أحد تدريبات الفريق، حيث استشهد بوجود مجموعة من اللاعبين حينها، وذكر اللاعب في شكواه، بأن إبراهيم حسن، مدير الكرة بفريق سموحة، منعه من النزول إلى التدريبات أكثر من مرة.

وأوضح اللاعب في شكواه أنه حاول نزول التدريبات والانتظام مع الفريق حفاظا على مستواه ولتنفيذ بنود العقد مع سموحة، لكن إبراهيم حسن مدير الكرة رفض نزوله المران. وطالب باسم اتحاد الكرة بعدم تنفيذ أي خصومات أو عقوبات مالية ضده من جانب سموحة، لا سيما أنه لم يقصر أو ينقطع عن الفريق، ولكن الجهاز الفني هو

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