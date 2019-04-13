شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية أمن الإسكندرية تنهي استعداداتها لمبارة الأهلي وصن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهت مديرية أمن الإسكندرية استعداداتها لتأمين مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي التي تقام مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتضمنت الخطة الأمنية عدة محاور رئيسية تشمل تكثيف الخدمات الأمنية على جميع الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، وقيام شرطة المرافق برفع الإشغالات من محيط الاستاد، ومنع أي شخص من افتراش الطريق العام، ورفع المركبات المتروكة.

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وقامت إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد، ومنع وصول أي شخص لا يحمل تذاكر من دخول المباراة.

ووضعت الخدمات الأمنية دوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد، ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية، والإخطار الفوري بأي ملاحظات، مع توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الاستاد، والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتأمين من الداخل والمحيط الخارجي.

وقامت أجهزة الأمن بالتنسيق مع إدارة استاد برج العرب بتجهيز المحيط الخارجي للملعب، وبوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل الأحداث من خلال تلك الغرفة.