شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كهربا الـ25 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل نادي الزمالك بعيد ميلاد نجمه محمود كهربا، الذي يتم اليوم السبت 13 أبريل، عامه الـ25.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع «تويتر»، صور لـ«كهربا»، وكتب عليها: «نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا كهربا، تمنياتنا لك بعيد ميلاد سعيد».
كما نشر كهربا عبر حسابه بموقع «تويتر» صورة من احتفاله بعيد ميلاده معلقًا عليها برموز تعبيرية احتفالية وإلى جوارها الرقم «25».
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