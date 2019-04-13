شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة صن داونز الحاسمة.. برج العرب يشهد على مهرجانات أهداف أهلاوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يُمنى أنصار فريق الكرة بالنادى الأهلى أنفسهم بعودة تاريخية للمارد الأحمر، عندما يستضيف نظيره صن داونز، مساء اليوم السبت، بملعب برج العرب بالإسكندرية، بإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بنسختها الجارية 2018-2019.

وعلى الرغم من المهمة الصعبة للفريق الأهلاوى بعد الخسارة بالخمسة في لقاء الذهاب، إلا أن عشاق بطل مصر مازالوا يتمسكون بالأمل في قدرة فريقهم على العودة للمنافسة على بطاقة الترشح لنصف النهائى القارى ومحو عار كارثة بريتوريا، وإلحاق بمنافسه هزيمة ثقيلة تمنحه بطاقة الترشح للدور التالى من دورى الأبطال.

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وشهد ملعب برج العرب على العديد من الانتصارات العريضة للمارد الأحمر، في مقدمتها الفوز على النجم الساحلى التونسى بنصف دستة أهداف في إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا نسخة 2017 في لقاء تاريخى لأبناء القلعة الحمراء تحت قيادة حسام البدرى.

كذلك دك حصون سيمبا التنزانى بخماسية نظيفة خلال مرحلة المجموعات لرابطة دورى الأبطال في نسختها الجارية، في ولاية المدير الفنى الحالى، الأوروجويانى مارتن لاسارتى.

كما شهد ملعب برج العرب فوزًا عريضًا للأهلى على حساب اتحاد الشرطة بسبعة أهداف خلال مشوار المارد الأحمر بمنافسات الدورى المصرى الممتاز موسم 2015-2016.