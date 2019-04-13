شكرا لقرائتكم خبر عن 7 انتصارات لأندية مصر في أفريقيا يحتاجها الأهلي لتخطي صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحت شعار «لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس» يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبارياته أمام صن داونز، بملعب الجيش المصري ببرج العرب بالاسكندرية، مساء اليوم السبت، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يحتاج للفوز بنصف دستة أهداف نظيفة على حساب مضيفه من أجل قطع بطاقة الترشح لنصف النهائي القاري، عقب الوقوع في فخ الخسارة المدوية بخماسية نظيفة الأسبوع الماضي ببريتوريا في لقاء الذهاب.

نستعرض في التقرير التالي أكبر 7 انتصارات في تاريخ أندية مصر على مدار مشاركاتها الأفريقية، والتي يحتاج الأهلي واحدة منها لانجاز مهمته الاعجازية في مواجهة صن داونز الليلة.

الإسماعيلي وانتصار بالثمانية

الأسماعيلي هو صاحب أكبر فوز في تاريخ أندية مصر بمشاركاتها الأفريقية، حيث حقق انتصاراً كاسحاً على حساب الحي العربي السوداني بنتيجة (8/0) بالإسماعيلية، في ذهاب دور الـ16 لكأس الاتحاد الأفريقي نسخة 2000.

حرس الحدود يكرر سيناريو الاسماعيلي

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فريق حرس الحدود هو صاحب ثاني أكبر فوز في تاريخ أندية مصر أفريقياً، بفوزه على جبروني يونايتد البوتسواني بنتيجة (8/1) في إياب ملحق الكونفدرالية نسخة 2010، بملعب المكس.

انتصاران للزمالك بالسبعة

يحقق فريق نادي الزمالك انتصاراً كاسحاً على جازيلا سبورت التشادي بنتيجة (7/0) بملعب برج العرب بالاسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا 2013، كما حقق الزمالك النتيجة ذاتها على فريق تشادي اّخر هو القطن في ذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية في النسخة الجارية بملعب بتروسبورت.

المقاولون العرب وسباعية تاريخية

فريق نادي المقاولون استمر لفترة طويلة صاحب الرقم القياسي في أكبر انتصار لأندية مصر على المستوى الأفريقي قبل أن يحطم الاسماعيلي رقمه، وحقق ذئاب الجبل فوزاً للتاريخ على حساب هورسيد الصومالي بمنافسات أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1984.

سداسيتان للأهلي

الأهلي حقق السداسية النظيفة في مناسبتين خلال تاريخه الأفريقي، الأولى في شباك ليوبارز الكيني في دور الـ 16 لبطولة أفريقيا للاندية أبطال الدوري 1987 بالقاهرة، والثانية على حساب فيلا الأوغندي بملعب الكلية الحربية بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا نسخة 2005.