شكرا لقرائتكم مندوبو منتخبات المجموعة الخامسة فى زيارة للسويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتجه منذ قليل مندوبو منتخبات المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، متجها إلى مدينة السويس لزيارة الملاعب وأماكن الإقامة، وسط حراسة أمنية لحافلة الوفد الذى يضم منتخبات تونس ومالى وموريتانيا وانجولا برفقة اعضاء من الاتحاد الأفريقى.

وأقيمت قرعة البطولة الأفريقية أمس الجمعة فى الأهرامات وأسفرت عن مجموعات متوازنة نسبيا كالتالى:

المجموعة الأولى: مصر، الكونغو، أوغندا، زيمبابوى

المجموعة الثانية: نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندى

المجموعة الثالثة: السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا

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المجموعة الرابعة: المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا

المجموعة الخامسة: تونس، مالى، موريتانيا، أنجولا

المجموعة السادسة: الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو