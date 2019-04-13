شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى: سجلنا 5 أهداف فى سيمبا بـ40 دقيقة ونحتاج التوفيق فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، على جاهزية جميع اللاعبين لخوض مباراة اليوم أمام صن داونز.

وقال يوسف إن اللاعبين والجهاز الفنى لديهم دوافع فنية ونفسية كبيرة لتعديل الصورة والنتيجة السلبية، التى انتهت بها مباراة الذهاب مع بذل أقصى الجهد فى لقاء العودة لتقديم الأداء، الذى يليق باسم الأهلى ومكانته على الساحة الأفريقية.

وأضاف يوسف أن لاعبى الأهلى استعدوا جيدا لمباراة اليوم لتحقيق الهدف الرئيسى منها بإدراك الفوز، مؤكدا أن الجميع سيجتهد ولكن تسجيل فارق كبير من الأهداف يعود لتوفيق الله فى هذا اليوم، خصوصا أن الأهلى مر بظروف أصعب من ذلك فى أوقات كثيرة وتمكن من تجاوزها.

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وأوضح أن الأهلى سبق وسجل خمسة أهداف فى مباراة سيمبا التنزانى فى الموسم الحالى لدورى الأبطال وفى أقل من 40 دقيقة، وهو ما يؤكد أن الأمر اليوم امام صن داونز يحتاج لتوفيق الله، وأن يكون جميع اللاعبين فى أفضل حالاتهم.

وأتم يوسف بأنه يتمنى أن يكون للاعبى الأهلى الكلمة العليا فى لقاء اليوم وان يكون الجميع على قدر ثقة الجماهير بهم.

ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساء على ملعب الجيش برج العرب.