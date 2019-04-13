شكرا لقرائتكم تعرف على برنامج الأهلى اليوم أمام صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى محاضرة فنية للاعبى الفريق فى تمام الثالثة والنصف عصر اليوم السبت.

ويحدد لاسارتى خلال محاضرة اليوم طريقة اللعب والتشكيل الذى سيخوض به مباراة صن داونز، ويسعى لتجهيز اللاعبين بالشكل الأفضل قبل مواجهة الفريق الجنوب أفريقى.

وكان لاسارتى قد عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين أمس الجمعة عقب انتهاء المران الجماعى وعرض خلالها لقطات لمباريات صن داونز لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

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يصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الرابعة والنصف عصر اليوم.

وكان الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وصن داونز أمس، قد شهد الاتفاق على موعد وصول الفريقين قبل المباراة بساعة ونصف فضلا عن الاتفاق على حضور 150 مشجعا لفريق صن داونز بجوازات السفر.

ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى اياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساء على استاد الجيش برج العرب