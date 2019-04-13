شكرا لقرائتكم أسامة إبراهيم وعماد حمدى يغيبان عن الإسماعيلى أمام المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إن أسامة إبراهيم وعماد حمدى سيغيبان عن مواجهة المصرى البورسعيدى. وأضاف طبيب الفريق فى تصريحات صحفية: "الثنائى لم يكتمل شفائهما بعد وبالتالى سيستمر غيابهما عن لقاء الأحد". وبسؤاله عن موقف دونجا أجاب رئيس الجهاز الطبى: ”اللاعب فى مرحلة التجهيز وفرص لحاقه بالمباراة حاضرة”. Advertisements ويستعد الإسماعيلى لملاقاة المصرى البورسعيدى عصر الأحد على استاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى العام. ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 12 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 31 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة. فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف ومازال لديه ثلاثة مواجهات مؤجلة.

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