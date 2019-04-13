شكرا لقرائتكم ماذا قال المكسيكى أجيرى عن مجموعة مصر فى أمم أفريقيا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى خافير أجيرى المدير الفنى للفراعنة ارتياحه لما أسفرت عنه قرعة بطولة الأمم الأفريقية 2019، والتى أقيمت مراسمها تحت سفح الأهرامات بالجيزة مساء أمس.

وقال أجيرى فى حديثه مع الجهاز المعاون بعد القرعة، إن الفريق البطل لا بد أن يحترم جميع منافسيه، ولا يوجد مجموعة سهلة وأخرى صعبة، ولكن مجموعة مصر تبدو متوازنة لكنها ليست سهلة ووقعنا مع منتخبات نعلمها جيدا.

وأوضح أجيرى أن جهازه سيبدأ التحضير للبطولة وسنجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد المباريات الودية وبرنامج الإعداد، مضيفا أن الأقرب هو خوض مباراتين وديتين مع منتخبات بنفس أسلوب ومستوى الفرق المتواجدة معنا فى المجموعة.

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وأسفرت القرعة عن وقوع مصر فى مجموعة تضم زيمبابوى، أوغندا والكونغو الديمقراطية.

ويشارك فى النسخة المقبلة لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، 24 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.