شكرا لقرائتكم عظيمة: مجموعة مصر ليست سهلة والمفاجآت واردة فى كرة القدم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد عبد العظيم "عظيمة"، المدرب العام السابق للنادى الاهلى، والمدير الفنى الحالى لنادى ظفار العمانى، أن قرعة النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر الصيف المقبل جاءت متوازنة للمنتخب الوطنى.

أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019، التى أُقيمت مساء الجمعة، فى منطقة الأهرامات، عن وقوع الفراعنة فى مجموعة سهلة نسبيًا مع الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوى.

وقال "عظيمة" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "القرعة خدمت المنتخب الوطنى، لكن لا يمكن وصفها بالسهلة فالمفاجآت واردة فى كرة القدم، وجميع المنتخبات الأفريقية تمتلك العديد من اللاعبين المحترفين فى مختلف أندية أوروبا، وبالتأكيد تم التطوير من مستواهم الفنى والبدنى بجانب اكتساب عنصر الخبرة".

أضاف المدرب العام السابق للنادى الأهلى، "حظوظنا كبيرة فى إنهاء مشوارنا بالدور الأول فى صدارة المجموعة مما يمنحنا الفرصة لمواجهة أحد منتخبات المركز الثالث فى دور الـ 16 مما يعزز من آمالنا فى التأهل للدور ربع النهائى الانطلاقة الحقيقية لبطولة كأس الأمم الأفريقية من وجهة نظرى”.

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تابع، "الأمر الجيد أنه سيكون هناك تدرج فى مستويات المباريات، ولاشك أن إقامة البطولة فى مصر فرصة رائعة لعودة الجماهير إلى المدرجات وعودة الثقة لنجوم المنتخب الوطنى بالحصول على اللقب القارى، مطالباً الجماهير بحسن استقبال الجميع، واستعادة الصورة الرائعة التى ظهر عليها الجميع فى نسخة 2006".

النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة فى تاريخ المسابقة، حيث تم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.