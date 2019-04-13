شكرا لقرائتكم ماذا قال محترفو الإسماعيلى عن قرعة أمم أفريقيا 2019؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرعة مهيبة أجريت أمس تحت سفح الأهرامات، تمهيدا لانطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها مصر فى يونيو المقبل.

وأبدى الثلاثى المحترف داخل النادى الإسماعيلى يحيى زايد “التنزانى” وبنسون شيلونجو “الناميبى” وريتشارد بافور ” الغانى”، آراء مختلفة حول بطل تلك النسخة ففى البداية قال التنزانى يحيى زايد أنه لا يستطيع التنبؤ ببطل تلك النسخة، مؤكدا أن الأقرب هما منتخبا مصر ونيجيريا.

بينما أكد بنسون شيلونجو أن منتخب بلاده سيظهر بشكل مفاجئ، متمنيا فوزه بلقب البطولة لأول مرة فى تاريخه.

فيما توقع ريتشارد بافور نيل احد منتخبى السنغال أو نيجيريا اللقب، معربا عن سعادته بتواجد منتخب بلاده فى مجموعة الإسماعيلية.

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يذكر أن مجموعة الإسماعيلية (السادسة) تضم منتخبات.. الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو.