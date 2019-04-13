التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز...

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جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى على الدفع بتشكيل هجومى فى مواجهة صن داونز الليلة، والتى يحتاج فيها الفريق الأحمر لإحراز 5 أهداف على الأقل. ووفقا لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن التشكيل الأساسى الأقرب سيكون كالتالى: حراسة المرمى: محمد الشناوى خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف ومحمد هانى Advertisements خط الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحى، رمضان صبحى، جونيور أجاى خط الهجوم: ناصر ماهر ومروان محسن على أن يحتفظ لاسارتى بعدد من الأوراق الرابحة على دكة البدلاء يأتى فى مقدمتهم وليد ازارو وحسين الشحات. ويواجه الأهلى صن داونز الجنوب أفريقى مساء اليوم السبت وبالتحديد فى تمام السادسة مساء، والتى تأتى فى اياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بخماسية نظيفة لصالح بطل جنوب أفريقيا.

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