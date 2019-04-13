شكرا لقرائتكم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كهربا الـ25 على إنستجرام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت صفحة نادى الزمالك عبر إنستجرام، على الاحتفال بعيد ميلاد نجم الفريق الأبيض محمود عبد المنعم "كهربا" الـ25.

محمود كهربا من مواليد 13 أبريل عام 1994، يعد اللاعب من أبرز نجوم الفريق الأبيض حيث إنه سجل مع الفريق فى الدورى هذا الموسم 10 أهداف وصنع 11 هدفا.

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ويرتبط كهربا بمواجهة مع الزمالك غدا الأحد مع حسنية أغادير المغربى التى ستقام على استاد الجيش بالسويس، فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.