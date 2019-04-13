شكرا لقرائتكم جماهير الأهلى فى طريقها لملعب برج العرب قبل مواجهة صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجهت جماهير الأهلى عبر أتوبيسات وميكروباصات لملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل مواجهة الفريق الأحمر وصن داونز الجنوب أفريقى. وقامت جماهير الأهلى المتواجدة على الطريق الصحراوى بترديد الأغانى والهتافات الخاصة بالأهلى. ويواجه الأهلى صن داونز الجنوب أفريقى مساء اليوم السبت وبالتحديد فى تمام السادسة مساء، والتى تأتى فى اياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بخماسية نظيفة لصالح بطل جنوب أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الأهلى فى طريقها لملعب برج العرب قبل مواجهة صن داونز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.