شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من منتخبات المجموعة الخامسة بامم افريقيا فى طريقه إلى السويس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه منذ قليل مندوبو منتخبات المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 إلى مدينة السويس لزيارة الملاعب وأماكن الإقامة، وسط حراسة أمنية، وضم الوفد منتخبات تونس ومالى وموريتانيا وأنجولا برفقة أعضاء من الاتحاد الأفريقى.



مجموعات كاس امم افريقيا 2019 وجاءت نتائج قرعة كاس امم افريقيا 2019 على النحو التالى: المجموعة الأولى: مصر، الكونغو، أوغندا، زيمبابوى المجموعة الثانية: نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندى Advertisements المجموعة الثالثة: السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا المجموعة الرابعة: المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا المجموعة الخامسة: تونس، مالى، موريتانيا، أنجولا المجموعة السادسة: الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو

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