شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: لاعبو الأهلى جاهزون لموقعة الحسم.. ونحلم بخماسية سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جاهزية جميع اللاعبين لخوض مباراة اليوم أمام صن داونز.

وقال يوسف، إن اللاعبين والجهاز الفنى لديهم دوافع فنية ونفسية كبيرة لتعديل الصورة والنتيجة السلبية التى انتهت بها مباراة الذهاب، مع بذل أقصى الجهد فى لقاء العودة لتقديم الأداء الذى يليق باسم الأهلي ومكانته على الساحة الأفريقية.

وأكد يوسف أن لاعبي الأهلي استعدوا جيداً لمباراة اليوم لتحقيق الهدف الرئيسى منها بإدراك الفوز، وأن الجميع سيجتهد ولكن تسجيل فارق كبير من الأهداف يعود لتوفيق الله فى هذا اليوم، خصوصا أن الأهلى مر بظروف أصعب من ذلك فى أوقات كثيرة وتمكن من تجاوزها.

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وأضاف مدرب الأهلى أن الفريق سبق وسجل خمسة أهداف فى مباراة سيمبا التنزاني الموسم الحالى لدورى الأبطال وفى أقل من 40 دقيقة، وهو ما يؤكد أن الأمر أمام صن داونز يحتاج لتوفيق الله وأن يكون جميع اللاعبين فى أفضل حالاتهم.

وتمنى محمد يوسف أن يكون للاعبى الأهلي الكلمة العليا فى لقاء اليوم، وأن يكون الجميع على قدر ثقة الجماهير بهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساءً على ملعب برج العرب.