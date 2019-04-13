شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى بعد قرعة أمم افريقيا: نحترم جميع المنافسين.. ومجموعة مصر ليست سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى خافير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، ارتياحه لما أسفرت عنه قرعة بطولة الأمم الأفريقية 2019، والتى أقيمت مساء أمس تحت سفح الأهرامات بالجيزة.

وقال أجيرى فى حديثه مع الجهاز المعاون بعد القرعة، إن الفريق البطل لابد أن يحترم جميع منافسيه، ولا يوجد مجموعة سهلة وأخرى صعبة، ولكن مجموعة مصر تبدو متوازنة لكنها ليست سهلة ووقعنا مع منتخبات نعلمها جيداً.

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وأكد أجيرى أن جهاز المنتخب سيبدأ التحضير للبطولة، وسيجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد المباريات الودية وبرنامج الإعداد، مشيرا إلى أن الأقرب هو خوض مباراتين وديتين مع منتخبات بنفس أسلوب ومستوى الفرق المتواجدة معنا فى المجموعة.

وأسفرت القرعة عن وقوع مصر فى مجموعة تضم زيمبابوى، وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

ويشارك فى النسخة المقبلة لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين 24 منتخباً، للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.