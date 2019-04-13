الأهلى يعلن موعد الوصول إلى برج العرب لمواجهة صن دوانز فى دورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الرابعة والنصف عصر اليوم استعداداً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى. وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز أمس شهد الاتفاق على موعد وصول الفريقين قبل المباراة بساعة ونصف فضلا عن الاتفاق على حضور 150 مشجعاً لفريق صن داونز بجوازات السفر Advertisements ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساءً باستاد برج العرب .

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