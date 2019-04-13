شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يعلن غياب أسامة إبراهيم وعماد حمدى عن مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن أسامة إبراهيم وعماد حمدى سيغيبان عن مواجهة المصرى البورسعيدى.

وقال طبيب الأسماعيلى، فى تصريحات صحفية، ”الثنائى لم يكتمل شفائهما بعد وبالتالى سيستمر غيابهما عن لقاء الأحد”.

وعن موقف دونجا قال رئيس الجهاز الطبى، ”اللاعب فى مرحلة التجهيز وفرص لحاقه بالمباراة حاضرة”.

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ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المصرى البورسعيدى عصر الأحد على استاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 12 وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكهم 31، ومازالت لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكهم نفس العدد من الأهداف، ومازالت لديه ثلاث مواجهات مؤجلة.