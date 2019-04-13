شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يعلن غياب أسامة إبراهيم وعماد حمدى عن مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن أسامة إبراهيم وعماد حمدى سيغيبان عن مواجهة المصرى البورسعيدى.
وقال طبيب الأسماعيلى، فى تصريحات صحفية، ”الثنائى لم يكتمل شفائهما بعد وبالتالى سيستمر غيابهما عن لقاء الأحد”.
وعن موقف دونجا قال رئيس الجهاز الطبى، ”اللاعب فى مرحلة التجهيز وفرص لحاقه بالمباراة حاضرة”.
ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المصرى البورسعيدى عصر الأحد على استاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى العام.
ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 12 وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكهم 31، ومازالت لديه مباراة مؤجلة.
فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكهم نفس العدد من الأهداف، ومازالت لديه ثلاث مواجهات مؤجلة.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الإسماعيلى يعلن غياب أسامة إبراهيم وعماد حمدى عن مواجهة المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.