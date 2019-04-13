شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق منافسات البطولة الأفريقية للأطباق المروحية للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم، السبت، منافسات البطولة الأفريقية السادسة للرماية على الأطباق المروحية العالمية بالمشاركة الأقوى فى تاريخ لعبة الرماية بحضور 13 دولة، وستشهد منافسات قوية على ميادين الرماية بنادى صيد 6 أكتوبر، والتى بدأت فى الفترة من 11 وحتى 14 أبريل الجارى.

وشهدت البطولة منافسات شرسة فى بطولتى كأس الرئيس، والجائزة الكبرى العالمية وهى ضمن فعاليات البطولة الأفريقية السادسة للرماية على الأطباق المروحية، والتى انطلقت اليوم وتستمر حتى غد الأحد بميادين نادى صيد6 أكتوبر.

وتقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبحضور جان فرانسوا بالينكاس رئيس الاتحاد الدولى للرماية، ومشاركة أكثر من 260 راميا ورامية منهم 55 من 13 دولة بمختلف أنحاء العالم وهى: إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، بلجيكا، اليابان، الأرجنتين، أمريكا، السعودية، ليبيا، سوريا،ومصر البلد المضيف.

من جهته وجه اللواء حازم حسنى، الشكر لرئيس الاتحاد الدولى للرماية جان فرانسوا، على اهتمامه وحضوره هذه البطولة والكثير من البطولات التى تنظمها مصر وهذا يدل على قوة وحب الدول الأوروبية لمصر ومكانتها العالمية.

وأضاف حسنى أن استضافة البطولة الأفريقية السادسة للرماية على الأطباق المروحية والتى تنظمها مصر للمرة السادسة على التوالى يؤكد على مكانة مصر الدولية والأفريقية وقدرتها على تنظيم البطولات العالمية.

وحصل الرماة المصريون على 4 ميداليات فى مسابقة الجائزة الكبرى العالمية والتى أقيمت أمس ضمن فعاليات البطولة الأفريقية السادسة للرماية، بواقع ذهبية و2فضية وبرونزية.

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وشهدت البطولة منافسات شرسة بين جميع الفئات والدول المشاركة، وحصل ربيع عبد الشافى على المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الناشئين، وخلفه يوسف إبراهيم محققًا الميدالية الفضية، فيما حصد شرف يوسف على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفى فئة السيدات فازت الإيطالية ايمانويلا بارالا بالمركز الأول والذهبية، وحلت خلفها تاتيانا باولو بالمركز الثانى، ومن إنجلترا بيل جان بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفى فئة الماسترز فازت من إنجلترا تشيرس بوتر بالمركز الأول والذهبية وخلفه من أمريكا كيرال بالمركز الثانى والفضية، وجاء فى المركز الثالث من فرنسا جف بلانكس وحصل على البرونزية.

وفى فئة "فيترون" حصل بات هوارد من إنجلترا على المركز الأول والذهبية، وخلفه جالينا سيمون بالمركز الثانى والفضية، فيما فاز الايطالى ودينجى جوفان بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفى فئة رجال حصل واتسن فيرجوس على الأول والذهبية وحصل هارى فارتان على الفضية والمركز الثاني، وجاء فى المركز الثالث من انجلترا جودان كليفيرد وفاز بالبرونزية.



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