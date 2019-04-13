شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للأهلى فى الثالثة والنصف عصراً قبل مواجهة صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، محاضرة فنية للاعبى الفريق فى الثالثة والنصف عصر اليوم السبت . ويحدد لاسارتى خلال محاضرة اليوم طريقة اللعب والتشكيل الذى سيخوض به مباراة صن داونز . ويسعى لاسارتى لتجهيز اللاعبين بالشكل الأفضل قبل مواجهة الفريق الجنوب أفريقى. Advertisements وعقد لاسارتى محاضرة فنية بالفيديو للاعبين أمس، الجمعة، عقب انتهاء المران الجماعى، عرض خلالها لقطات لمباريات صن داونز لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس . ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية .

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