شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة مقدمة حفل قرعة امم افريقيا 2019 ورد حازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية مريم أمين، مقدمة حفل كأس أمم أفريقيا، على توجيه الشكر لكل من ساندها وهنأها على إدارتها وتقديمها للحفل أمس بشكل جيد نال العديد من الإشادات.

ونشرت مريم أمين مقاطع فيديو عبر حسابها الشخصى توجه فيها الشكر قائلة، "كان لازم أعمل الفيديو دا علشان أشكركم جدا، ميرسى جدا جدا من هنا للسنة الجاية، على كل الكلام الحلو الى انتو قولتوه وبعتهولى، وعلى المحبة الكبيرة الى شوفتها، ومش عارفه انا لسه داخله اوضتى دلوقتى وكان لازم أعمل الفيديو دا علشان اقولكم ميرسي على المحبة والإشادة".

وأضافت "الحمدلله كنت عند حسن ظن الناس اللى حطت ثقتها فيا، الكاف واتحاد الكرة، ومكنش سهل إن أنا أبقى موجودة انهاردة فى إيفنت كبير زى دا، وأنا بشكر ربنا علشان أنا لو كنت مخططلها مكنتش هتحصل، بشكرهم علشان هما ادونى الفرصة دى".

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مريم أمين

وتابعت مقدمة الحفل، "بشكر كل الناس الى قالت فى حقى كلمة حلوة انهاردة، ويارب دائما أكون عند حسن ظنكم، انا لسه بترعب قبل ما اطلع على المسرح، وبخاف، ولسه بشيل مسئولية كل حاجة بقدمها، اليوم دا هيبقي يوم كبير فى حياتى، كلنا نكون ورا منتخبنا وان شاء الله مصر تفوز بالبطولة".

من جهته، حرص النجم حازم إمام، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الإشادة فى التعليقات على الفيديوهات التى نشرتها مقدمة الحفل، وكتب "عظيم" فى إشارة لتقديمها الجيد.



تعليق حازم امام

يذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية، تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، كما تم نقلها إلى فصل الصيف، بدلا من إقامتها المعتادة سابقا في مطلع العام.