شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تحقق رقما قياسيا وتتوج بذهبية بطولة TYR PRO SWIM للسباحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت السباحة المصرية فريدة عثمان بالميدالية الذهبية فى بطولة TYR PRO SWIM للسباحة فى سباق 50 متر فراشة، فى البطولة التى أقيمت بمدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا الأمريكية. وحققت السباحة المصرية رقما قياسيا جديدا بزمن 25.65 ثانية لتكسر الرقم المسجل باسم السباحة الأمريكية كيلسى داليا المقدر بزمن 25.74 ثانية. كما حققت فريدة خلال فعاليات البطولة التى أقيمت فى الفترة من 10 إلى 13 أبريل، الميدالية الفضية فى سباقات 50 متر حرة، والميدالية البرونزية فى سباق 100 متر فراشة. وجاء ترتيب السباحات فى المسابقة كالتالى: فريدة عثمان مصر 25.65 Advertisements كيلسى داليا الولايات المتحدة الأمريكية 25.90 كلير كورزان الولايات المتحدة الأمريكية 26.18 أماندا كيندال الولايات المتحدة الأمريكية 26.33 شميدتك ألمانيا 26.52 ناتالى هيندز الولايات المتحدة الأمريكية 26.54 ليكسي كومو الولايات المتحدة الأمريكية 27.36 ليا جينجريتش الولايات المتحدة الأمريكية 27.65

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