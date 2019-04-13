موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير في إياب الكونفدرالية.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، حسنية أغادير المغربي، في التاسعة مساء الأحد، على استاد الجيش بالسويس، في إياب الدور ربع النهائي، من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بالتعادل السلبي، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لنصف النهائي.

ويدخل الزمالك اللقاء متأثرا بخسارته في الدوري على يد المصري، بهدفين لهدف.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ جروس، المدير الفني للزملك اللقاء بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: جنش

الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء والونش وحمدي النقاز

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وزيزو وكهربا

الهجوم: عمر السعيد

ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي للإصابة، وأيمن حفني لأسباب فنية.

القناة الناقلة

تنقل المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD 1، المشفرة