3 مشاهد أثارت الجدل في حفل القرعة.. السخرية من ’’فابريكا‘‘.. وإطلالة المذيعة الحسناء.. وملكة جمال مصر رفيقة سونج (صور)

كتب: ضياء السقا

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2019، التي أجريت فعاليتها بمنطقة سفح الأهرامات، بالجيزة، مساء الجمعة، عن وقوع المنتخب الوطني بالمجموعة الأولى، بجوار زيمبابوى ، أوغندا والكونغو.

وتستضيف مصر البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وأبهر حفل القرعة الذي نظمته مصر الجميع، نظرا لجمال وروعة منطقة سفح الأهرامات، وسيطرت 3 مشاهد على حديث رواد السوشيال ميديا، ويستعرضها "الموجز" في التقرير التالي:

1- السخرية من فرقة فابريكا

بمجرد صعود فرقة فابريكا الموسيقية، على خشبة مسرح حفل القرعة، أصبحت مسارا للسخرية من قبل البعض، بسبب زيادة وزن بعضهن، وعدم ملائمتهن لحفل رياضي، -على حسب تعبيرهم-.

من جانبه رد أحمد زكي مدير أعمال الفرقة، على الانتقادات في تصريحات لموقع "فيتو"، قائلا: "الانتقادات التي نالت من الفرقة في غير محلها ولم يهتم أحد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالاستماع إلى العرض الغنائي المسرحي الذي قدمناه، خاصة أننا فرقة مسرحية غنائية ولسنا براقصين ولم نستعد للحفل سوى من ثلاثة أيام".

وعن التعليقات الخاصة بالوزن الزائد قال "زكي": "هو أمر لا يستحق التعليق فنحن ظهرنا بشكلنا الطبيعي ورفضنا إحضار ممثلين يقدمون العرض بدلا عنا، ولو كنا أحضرنا راقصة للحفل كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فرحوا أكثر بها".

جدير بالذكر أن فرقة فابريكا، تعتبر الوحيدة في مصر التي تقدم عروضا موسيقية بـ3 لغات مختلفة.

2- رفيقة سونج

خطفت الفنانة الشابة هاجر أحمد الأنظار، بعد ظهورها بملابس تحمل الزي الفرعوني القديم، وارتدت فستانا أبيض، خلال مرافقتها للنجم الكاميروني سونج أثناء جولته بصحبة كأس الأمم الإفريقية، والذي جاب خلالها شوارع القاهرة والجيزة، حتى وصل إلى مقر الحفل بالأهرامات.

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وهاجر ممثلة شابة، تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية، شاركت في عدد من المسلسلات منها ألف سلامة، وكيد الحموات والرحلة ونسر الصعيد وربع رومي، وأخر أعمالها كارمن، والذي تجسد فيه شقيقة الفنانة ريهام حجاج.

كما حصدت عدة ألقاب أبرزها لقب ملكة جمال الكوكب "ميس إيكو بلانيت" للسياحة والبيئة لعام 2016، التابعة للأمم المتحدة، وفازت أيضا بلقب "ميس كنجيالتي".

3- المذيعة الحسناء

لفتت أيضا المذيعة مريم أمين الأنظار، بعد إطلالاتها الرائعة خلال تقديمها الحفل.

وبدأت مريم رحلتها الإعلامية فى التليفزيون المصري وقدمت برامج متنوعة منها "استديو الفن" و"ضحك ولعب وجد وحب"، و"صباح الخير يا مصر".

قدمت برامج مختلفة على شاشات القنوات العربية منها "تاراتاتا" ويوم فى حياتى وزى النجوم.

كما قدمت مريم عدة برامج إذاعية بالراديو منها "اتفقنا" على محطة نجوم إف إم، وبرنامج "وهو كذلك" على إذاعة 9090.