محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فوزي:
أكد جمال عبدالحميد مهاجم منتخب مصر الأسبق، أن مصر أثبتت للعالم أنها بلد الأمن والأمان من خلال عملية تنظيم مراسم قرعة أمم أفريقيا 2019.
واقيمت مراسم قرعة أمم أفريقيا 2019، بمنطقة الأهرامات، وتواجدت منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، بالمجموعة الأولى مع مصر.
وقال جمال عبدالحميد في تصريحات لمصراوي: "حفل قرعة أمم أفريقيا كان أكثر من رائع، الصورة كانت مشرفة للغاية، تلك رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان".
وتابع "هذا الحفل الأسطوري سوف يساهم في تنشيط السياحة بمصر خلال الفترة المقبلة".
وأضاف "المجموعة التي وقعت بها مصر سهلة للغاية، أستطيع التأكيد بأن مصر ضمنت التأهل للدور التالي من البطولة دون أي مشاكل".
واختتم "المجموعة الثانية هي الأسهل في البطولة، بينما المجموعة الرابعة هي الأصعب".
وشهدت المجموعة الرابعة بأمم أفريقيا وجود المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ونامبيبيا، أما المجموعة الثانية فتضم نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال عبدالحميد لمصراوي: مصر "بلد الأمن والأمان" ضمنت التأهل من مجموعات أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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