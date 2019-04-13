بالفيديو والصور.. كيف تشاهد الأهلي في مباراة "شبه المستحيل" مجاناً عبر التليفزيون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يصطدم الأهلي بصنداونز الجنوب إفريقي اليوم، السبت ،في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب بالأسكندرية.
بعد الخسارة أمام صنداونز في مباراة الذهاب خارج الأرض بنتيجة 5-0 أصبح على الأهلي تسجيل 6 أهداف من أجل التأهل أو على الأقل معادلة النتيجة بخماسية نظيفة وهو أمر يبدو مستحيلًا بالنسبة للفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال إفريقيا.
يستضيف ملعب برج العرب تلك المواجهة وتنقل فضائياً عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 1" الناقل الحصري "الفضائي" للبطولة بتعليق: أحمد عبده .
وبحسب قواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فإن التليفزيون المحلي يملك الحق فى بث المباراة أرضياً وهو ما يقوم به التليفزيون المصري الذي أعلن عن بث المباراة أرضياً .
ولاستقبال المباراة عبر التليفزيون عليك اتباع بعض الخطوات إذا كنت تملك إريال أو لا، وهي:
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