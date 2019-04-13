بالفيديو والصور.. كيف تشاهد الأهلي في مباراة "شبه المستحيل" مجاناً عبر التليفزيون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يصطدم الأهلي بصنداونز الجنوب إفريقي اليوم، السبت ،في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب بالأسكندرية.

بعد الخسارة أمام صنداونز في مباراة الذهاب خارج الأرض بنتيجة 5-0 أصبح على الأهلي تسجيل 6 أهداف من أجل التأهل أو على الأقل معادلة النتيجة بخماسية نظيفة وهو أمر يبدو مستحيلًا بالنسبة للفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال إفريقيا.

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يستضيف ملعب برج العرب تلك المواجهة وتنقل فضائياً عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 1" الناقل الحصري "الفضائي" للبطولة بتعليق: أحمد عبده .

وبحسب قواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فإن التليفزيون المحلي يملك الحق فى بث المباراة أرضياً وهو ما يقوم به التليفزيون المصري الذي أعلن عن بث المباراة أرضياً .

ولاستقبال المباراة عبر التليفزيون عليك اتباع بعض الخطوات إذا كنت تملك إريال أو لا، وهي: