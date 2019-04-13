فاروق جعفر لمصراوي عن مجموعة مصر بأمم أفريقيا: "مفيش أسهل من كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فوزي: أكد فاروق جعفر أحد نجوم منتخب مصر ونادي الزمالك السابقين، على سهولة مجموعة مصر بكأس الأمم الأفريقية 2019. واقيمت مراسم قرعة أمم أفريقيا 2019، بمنطقة الأهرامات، وتواجدت منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، بالمجموعة الأولى مع مصر. Advertisements وقال فاروق جعفر في تصريحات لـمصراوي: "المجموعة سهلة للغاية، لا يوجد أسهل من تلك المجموعة لمنتخب مصر". واختتم تصريحاته قائلا "فرص مصر في التتويج بكأس الأمم كبيرة جدا". ومن المقرر أن تنتطلق بطولة أمم أفريقيا 2019 يوم 21 يونيو المقبل بمواجهة مصر وزيمبابوي بملعب استاد القاهرة الدولي.

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