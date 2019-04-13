عمرو زكي لمصراوي: مجموعة مصر بأمم أفريقيا "متوازنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فوزي:
أكد عمرو زكي مهاجم مصر السابق، أن مجموعة الفراعنة بكأس أمم أفريقيا 2019، تُعد متوازنة بالنظر للمجموعة الرابعة أو حتى الثانية.
واقيمت مراسم قرعة أمم أفريقيا 2019، بمنطقة الأهرامات، وتواجدت منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، بالمجموعة الأولى مع مصر.
وقال عمرو زكي في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، مجموعة مصر متوازنة، لو نظرنا للمجموعة الرابعة سنجدها الأصعب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أما المجموعة الثانية فهي الأسهل".
وشهدت المجموعة الرابعة بأمم أفريقيا وجود المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ونامبيبيا، أما المجموعة الثانية فتضم نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.
واختتم "أتوقع تأهل مصر كمتصدر للمجموعة الأولى، الأمر سوف يفرق معنا كثيرا في الأدوار التالية، وأتمنى بالتأكيد تتويج منتخب مصر بتلك النسخة".
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