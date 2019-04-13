أكد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على جاهزية جميع اللاعبين لخوض مباراة اليوم أمام صن داونز .
وقال يوسف ان اللاعبين والجهاز الفني لديهم دوافع فنية ونفسية كبيرة لتعديل الصورة والنتيجة السلبية التي انتهت بها مباراة الذهاب مع بذل أقصى الجهد في لقاء العودة لتقديم الأداء الذي يليق باسم الأهلي ومكانته على الساحة الإفريقية.
وأضاف يوسف ان لاعبي الأهلي استعدوا جيدا لمباراة اليوم لتحقيق الهدف الرئيسي منها بإدراك الفوز مؤكدا ان الجميع سيجتهد ولكن تسجيل فارق كبير من الأهداف يعود لتوفيق الله في هذا اليوم خصوصا و ان الأهلي مر بظروف أصعب من ذلك في أوقات كثيرة وتمكن منً تجاوزها .
وأوضح ان الأهلي سبق وسجل خمسة أهداف في مباراة سيمبا التنزاني في الموسم الحالي لدوري الأبطال وفي أقل من ٤٠ دقيقة وهو ما يؤكد ان الأمر اليوم امام صن داونز يحتاج لتوفيق الله وان يكون جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم.
واتم يوسف بانه يتمنى أن يكون للاعبي الأهلي الكلمة العليا في لقاء اليوم وان يكون الجميع على قدر ثقة الجماهير بهم.
ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء على ملعب الجيش برج العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الأهلي يؤكد إمكانية الفوز على صن داونز والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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