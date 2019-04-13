مدرب الأهلي يؤكد إمكانية الفوز على صن داونز والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

أكد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على جاهزية جميع اللاعبين لخوض مباراة اليوم أمام صن داونز .

وقال يوسف ان اللاعبين والجهاز الفني لديهم دوافع فنية ونفسية كبيرة لتعديل الصورة والنتيجة السلبية التي انتهت بها مباراة الذهاب مع بذل أقصى الجهد في لقاء العودة لتقديم الأداء الذي يليق باسم الأهلي ومكانته على الساحة الإفريقية.

وأضاف يوسف ان لاعبي الأهلي استعدوا جيدا لمباراة اليوم لتحقيق الهدف الرئيسي منها بإدراك الفوز مؤكدا ان الجميع سيجتهد ولكن تسجيل فارق كبير من الأهداف يعود لتوفيق الله في هذا اليوم خصوصا و ان الأهلي مر بظروف أصعب من ذلك في أوقات كثيرة وتمكن منً تجاوزها . Advertisements

وأوضح ان الأهلي سبق وسجل خمسة أهداف في مباراة سيمبا التنزاني في الموسم الحالي لدوري الأبطال وفي أقل من ٤٠ دقيقة وهو ما يؤكد ان الأمر اليوم امام صن داونز يحتاج لتوفيق الله وان يكون جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم.

واتم يوسف بانه يتمنى أن يكون للاعبي الأهلي الكلمة العليا في لقاء اليوم وان يكون الجميع على قدر ثقة الجماهير بهم.