موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة

يحل اليوم الفريق الأول لكرة القدم بصن داونز الجنوب أفريقي ضيفا ثقيلا على نظيره الأهلي المصري ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويذاع اللقاء حصريا على قناةbein sports hd 1 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل الأهلي اللقاء باحثا عن أمل شبه مستحيل حيث مني المارد الأحمر بهزيمة لم تكن سهلة بخمسة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي في جنوب إفريقيا.

أما الفريق الجنوب إفريقي فسيدخل اللقاء بأريحية ضامنا التأهل بصورة كبيرة خاصة وأن أكثر المتفائلين من جمهور صن داونز لم يكن يتخيل أن يسجل خمسة أهداف دون رد.