لاسارتي يمنح لاعبي الأهلي الروشتة الأخيرة للفوز على صن داونز في هذا الموعد

يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم السبت. ويحدد لاسارتي خلال محاضرة اليوم طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به مباراة صن داونز . ويسعى لاسارتي لتجهيز اللاعبين بالشكل الأفضل قبل مواجهة الفريق الجنوب إفريقي . وكان لاسارتي قد عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين أمس الجمعة عقب انتهاء المران الجماعي وعرض خلالها لقطات لمباريات صن داونز لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس . ويستعد الاهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء اليوم على استاد الجيش برج العرب بالإسكندرية .

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