100 مليون يورو تقترب من خزينة ريال مدريد

أكدت صحيفة آس أن ريال مدريد في طريقه لحصد 100 مليون يورو سنويا من عقد الرعاية مع شركة أديداس للأدوات والملابس الرياضية.

وقع ريال مدريد اتفاقية مع أديداس في موسم 2011-2012 حتى عام 2020 ، والتي كانت تمكنهم من الحصول على 40 مليون يورو سنويًا من الشركة الألمانية طوال ذلك الوقت.

ومع زيادة الأسعار يهدف النادي الملكي إلى الحصول على أكثر من 100 مليون يورو ثابتة لكل موسم بالإضافة إلى نسبة مئوية من المنتجات المدريدية التي تبيعها الشركة .

تنبهت الحسابات الرسمية في مدريد إلى وضع غير طبيعي فيما يتعلق بعقد أديداس عندما تم إغلاق الاتفاقية مع العلامة التجارية الألمانية في موسم 2011-2012 عندما طلب النادي مقدما والذي تم خصمه من المبالغ التي سيتم استلامها من موسم 2012-2013 حتى 2020.