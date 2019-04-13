باسم مرسي يشكو حسام حسن في اتحاد الكرة

تقدم باسم مرسي مهاجم سموحة، بضكوى ضد الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن لدى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة.
طلب باسم مرسي عدم توقيع أي عقوبات عليه لأنه لم ينقطع عن التدريبات بل أن إبراهيم حسن مدير الكرة هو
وأكد أن حسام حسن وبخ اللاعبين بألفاظ خارجة بعد الخسارة من دجلة وعندما اعترض عليه تمادى في توجيه ألفاظ خارجة للاعبين.
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