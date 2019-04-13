طوسون إيمينو: نجيريا ستفاجئ الجميع في كأس أمم إفريقيا

قال النيجيري طوسون إيمينو، لاعب فريق النجوم، إن منتخب بلاده سيفاجئ الجميع خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19يوليو المقبل.
وأضاف إيمينو، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن منتخب نيجيريا من
وكشف النيجيري طوسون إيمينو، لاعب فريق النجوم، أن مدرب نيجيريا متميز ويطالب اللاعبين بتقديم الأفضل في المنافسات الإفريقية.
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